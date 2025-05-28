Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THÀNH CƯ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THÀNH CƯ
- Hồ Chí Minh: 110 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.
Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng, giao nhận, thanh toán.
Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo cho cấp trên.
Xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về chính sách, quy trình của công ty.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt tiêu chuẩn.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.
Có kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THÀNH CƯ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THÀNH CƯ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
