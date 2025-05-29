Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN COLOR LIFE (HOA YÊU THƯƠNG) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn hàng, trao đổi và chốt sản phẩm hoa tươi với khách hàng online.

• Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng qua điện thoại, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ của công ty.

• Nhận thông tin về khiếu nại/góp ý của khách hàng, đưa ra phương án xử lý theo quy trình của công ty.

• Phối hợp với phòng Marketing để thực hiện thông báo đến khách hàng các chương trình khuyến mãi của công ty.

• Phối hợp với các phòng ban để xử lý khiếu nại, yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Kiểm tra, rà soát các hoạt động.

• Đề xuất các chương trình, cải tiến các quy trình phục vụ nhằm tối đa hóa lợi ích của công ty và khách hàng.

• Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

• Có kinh nghiệm về Chăm sóc khách hàng, bán hàng.

• Chịu được áp lực công việc tốt.

• Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, phân tích và giải quyết vấn đề.

• Yêu thích hoa và các công việc liên quan đến hoa tươi.

• Giọng nói rõ ràng, lưu loát.

• Khả năng sử dụng máy tính tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COLOR LIFE (HOA YÊU THƯƠNG) Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều cơ hội thăng tiến.

• Có cơ hội học hỏi và trải nghiệm về lĩnh vực thương mại điện tử.

• Được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo

• Lương, thưởng theo năng lực

• Thưởng cuối năm

• Phép năm: 01 ngày/tháng. Mỗi tháng được nghỉ thêm 01 ngày ngoài ngày phép năm.

• HDLD, BHXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COLOR LIFE (HOA YÊU THƯƠNG)

