Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Não - An Khánh, Quận 2, Quận 2

Trả lời thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua các kênh mạng xã hội.

Tiếp nhận tư vấn, giải đáp câu hỏi của người dùng thông qua các công cụ chăm sóc khách hàng trực tuyến.

Ghi nhận và phản hồi kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận CS.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp khéo léo và nhẹ nhàng.

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;

Đánh giá năng lực 2 lần/năm;

Gói khám sức khoẻ premium hàng năm;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định pháp luật;

Số ngày phép năm: 12 ngày/năm +;

Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng;

Nghỉ dưỡng, team building;

Quyền lợi ưu việt: Nhận gói dịch vụ chăm sóc nhà cửa qua bTaskee, giúp bạn có thời gian ưu tiên việc thư giãn và chăm sóc bản thân để tái tạo sức lao động.

