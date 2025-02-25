Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH BTASKEE
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH BTASKEE

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Não

- An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Trả lời thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua các kênh mạng xã hội.
Tiếp nhận tư vấn, giải đáp câu hỏi của người dùng thông qua các công cụ chăm sóc khách hàng trực tuyến.
Ghi nhận và phản hồi kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận CS.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
2 năm kinh nghiệm
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp khéo léo và nhẹ nhàng.
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.
Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;
Đánh giá năng lực 2 lần/năm;
Gói khám sức khoẻ premium hàng năm;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định pháp luật;
Số ngày phép năm: 12 ngày/năm +;
Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng;
Nghỉ dưỡng, team building;
Quyền lợi ưu việt: Nhận gói dịch vụ chăm sóc nhà cửa qua bTaskee, giúp bạn có thời gian ưu tiên việc thư giãn và chăm sóc bản thân để tái tạo sức lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BTASKEE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

