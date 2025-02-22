Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

● Tiếp nhận và theo dõi phản hồi cho khách hàng:

- Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng, tìm hiểu về những nhu cầu của khách hàng và đẩy mạnh công việc chăm sóc khách hàng trên các nền tảng.

- Quản lý và phản hồi đúng lời ý kiến của khách hàng thông qua email, hotline, fanpage hoặc các sàn thương mại điện tử.

● Giải quyết vấn đề:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tăng sự hài lòng và trung thành với thương hiệu.

- Xử lý và giải quyết mọi vấn đề hoặc khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và chuyên nghiệp.

- Đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

● Xử lý đơn hàng:

- Xử lý đơn hàng từ việc nhận đơn đến xác nhận và giao hàng.

- Đảm bảo tình trạng sản phẩm và thông tin đơn hàng được cập nhật đầy đủ và chính xác.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

- Hỗ trợ trong việc tăng doanh số bán hàng và đạt được các chỉ tiêu kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công: mỹ phẩm, sàn thương mại điện tử

- Sử dụng excel thành thạo tốt.

- Giao tiếp tự tin, tư duy nhanh, hiểu vấn đề và biết cách giải quyết vấn đề

- Có giọng nói chuẩn, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.

- Cẩn thận và tỉ mỉ, giao tiếp tốt và xử lý vấn đề linh hoạt.

- Có tư duy hướng ngoại, năng động, thích mở rộng các mối quan hệ.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8 - 12tr trở lên (lương cứng + tăng ca)

- Được WFH 2 - 3 ngày/tuần sau 2 tháng thử việc

- Sau khi ký HĐLĐ sẽ nhận voucher 500.000 đ/tháng khi mua sản phẩm của Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Được tiếp cận với nhiều brand và sản phẩm khác nhau.

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết… theo quy định.

- Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Chương trình team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

