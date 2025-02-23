Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOME SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117/2D3 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và xử lý công việc với khách hàng thông qua hệ thống chat của công ty như Zalo, Phần mềm...về dịch vụ, đơn hàng, tiến độ đơn hàng, chất lượng sản phẩm

- Chăm sóc, liên hệ các khách hàng

- Kiểm tra đôn đốc phối hợp cùng các bộ phận khác như kho, kế toán đặt hàng.. để đơn hàng thực hiện đúng tiến độ

- Làm các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ chịu khó

Có trách nhiệm trong công việc

Khả năng làm việc nhóm, và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOME SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập từ 8.000.000-10.000.000

+ Được đào tạo cụ thể

+ Được du lịch hàng năm, chế độ ưu đãi tốt

+ Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp.

+ Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOME SHOPPING

