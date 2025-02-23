Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOME SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOME SHOPPING
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 117/2D3 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và xử lý công việc với khách hàng thông qua hệ thống chat của công ty như Zalo, Phần mềm...về dịch vụ, đơn hàng, tiến độ đơn hàng, chất lượng sản phẩm
- Chăm sóc, liên hệ các khách hàng
- Kiểm tra đôn đốc phối hợp cùng các bộ phận khác như kho, kế toán đặt hàng.. để đơn hàng thực hiện đúng tiến độ
- Làm các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ chịu khó
Có trách nhiệm trong công việc
Khả năng làm việc nhóm, và làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOME SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập từ 8.000.000-10.000.000
+ Được đào tạo cụ thể
+ Được du lịch hàng năm, chế độ ưu đãi tốt
+ Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp.
+ Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOME SHOPPING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
