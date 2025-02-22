Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 9, tòa nhà Royal Centre, 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các đơn đặt hàng từ khách hàng đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Tiếp nhận, phối hợp với các phòng ban để kịp thời phản hồi về các khiếu nại từ khách hàng đảm bảo sự hài lòng cho khách.
Phối hợp với các công ty nội bộ, phòng ban để đảm bảo việc giao hàng cho khách đúng tiến độ.
Thực hiện một số báo cáo và công việc khách theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
Kiểm tra và vô sổ

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong công tác kế toán
- Có tính cẩn thận, chi tiết và kỹ lưỡng.
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel tốt

Tại CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện
- Khám sức khỏe tổng quát định kì
- Chế độ phúc lợi: Nhận gói sản phẩm của công ty & tập đoàn hàng tháng
- Nghĩ lễ / tết theo quy định của Luật Lao Động
- Thưởng các ngày lễ, tết
- Nhận quà trong các dịp các ngày lễ tết, sinh nhật
- Chế độ thăm hỏi ốm, đau, thai sản ....
- 12 ngày phép/ năm
- Đào tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 11, khóm Bình Đức 5, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

