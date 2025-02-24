Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 1 đường số 12 KDC Him Lam Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Gọi điện, gửi tin nhắn: Tư vấn, chăm sóc khách hàng và báo giá sản phẩm.

Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chuyển cho các bộ phận liên quan để thực hiện.

Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp thắc mắc, theo dõi và xử lý yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình mua hàng.

Báo cáo kết quả: Cập nhật và báo cáo kết quả sản phẩm, tình hình đơn hàng cho cấp trên

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng: Giao tiếp TIẾNG TRUNG mức khá (nghe nói và đánh máy) và sử dụng thành thạo máy tính.

Ưu tiên Ứng viên làm ca đêm

Không yêu cầu kinh nghiệm , sẽ hỗ trợ đào tạo trong quá trình làm việc

Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo từ đầu. Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên đang chờ bằng.

Khả năng làm việc: chọn ca nào làm ca đó, thích nghi với môi trường làm việc năng động.

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 triệu - 17 triệu = Lương cứng + thưởng + KPIs

Thưởng vào cuối năm ngoài lương cơ bản.

Tổ chức sinh nhật: Công ty tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng cho tất cả các nhân viên.

Hỗ trợ bữa ăn: bao cơm trong ca làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động: môi trường sáng tạo, đầy nhiệt huyết và luôn có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội thăng tiến: Công ty luôn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và đào tạo, tạo điều kiện để nhân viên phát triển lâu dài. Đối với thực tập sinh nếu thể hiện tốt có thể giữ lại làm nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH

