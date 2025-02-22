Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 DN7 Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

1. Tiếp nhận và giải đáp, tư vấn khách hàng:

- Tiếp nhận cuộc gọi và tin nhắn từ khách hàng thông qua các kênh như hotline, Zalo OA, và các nền tảng liên lạc khác.

- Giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ thông tin liên quan đến dịch vụ của công ty.

- Tư vấn, cung cấp giải pháp phù hợp cho khách hàng theo yêu cầu.

2. Điều phối tài xế:

- Điều phối tài xế cho khách hàng, đảm bảo đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu của khách.

- Theo dõi quá trình làm việc của tài xế để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

3. Tuyển dụng tài xế mới:

- Tiến hành tuyển dụng tài xế mới theo yêu cầu của công ty.

- Sử dụng các nguồn data có sẵn để tìm kiếm và mời gọi các ứng viên phù hợp.

4. Báo cáo và thực hiện công việc theo quy định:

- Báo cáo tình hình công việc hàng ngày và thực hiện các công việc theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng như: Excel, Googlesheet, ...

- Chăm chỉ có trách nhiệm với công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được tham gia BHXH, các phúc lợi theo quy định công ty

- Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện

- Lương tháng 13

- Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết của toàn công ty

- Có cơ hội được phát triển năng lực về ngành dịch vụ, giao nhận quy mô toàn quốc

- Thử việc 2 tháng: thử việc nhận 85% lương).

Cách Thức Ứng Tuyển

