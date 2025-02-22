Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực). Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có)., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Lập báo cáo doanh số, báo cáo thị trường và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.
Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Báo giá, chăm sóc, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành lĩnh vực kinh doanh, ngoại thương, đam kê kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Giới tính: nữ
Thông thạo tiếng Anh và giao tiếp bằng tiếng anh tốt.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.
Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống nhanh và hợp lý.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc..
Khả năng phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng.
Khả năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 403 Lầu 4, Đường Số 16A, Khu Phố 3,, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

