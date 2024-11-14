Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Đồng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Digital Marketing cho dự án bất động sản, phát triển thương hiệu của Công ty, các chương trình truyền thông, promotion...Triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online:

Banner Online, Google, Facebook, Zalo, Đăng tin...

Phối hợp với Plan Marketing, Content Marketing, Thiết kế để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra

Thực hiện nghiệm thu các hoạt động MKT theo yêu cầu của công ty và chủ đầu tư

Đầu mối làm việc với các Agency/NCC phục vụ cho việc triển khai các hoạt động Marketing

Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing của Đại lý đảm bảo phù hợp với kế hoạch Marketing của Công ty.

Kiểm soát các thông tin/hình ảnh của Dự án do Đại lý cung cấp cho Khách hàng.

Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.

Hỗ trợ triển khai các hoạt động Marketing khác

Thực hiện các báo cáo và các công việc phát sinh khác theo yêu cầu Công việc triển khai cho hoạt động công ty

Hỗ trợ triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ của tập đoàn

Hỗ trợ các hoạt động triển khai Marketing khác theo kế hoạch

Ngoài ra thực hiện các công việc phát sinh do Quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Thương hiệu, Báo chí, Truyền thông...

Yêu cầu bắt buộc: Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm chạy Digital MKT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm digital Bất động sản

Có kỹ năng phân tích và đọc số liệu tốt.

Khả năng đánh giá kết quả, đưa ra được lý do bằng các chỉ số phân tích, hiểu đối tượng người dùng

Có sự am hiểu và kiến thức tốt về thị trường bất động sản, có kinh nghiệm phân tích thị trường

Có ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing

Có kiến thức sâu rộng về Marketing, công cụ Marketing

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc

Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến

Có khả năng đi công tác ngắn ngày theo yêu cầu công việc

Chăm chỉ, cầu tiến, chủ động trong công việc.

Teamwork tốt, giao tiếp tự tin, không ngại học hỏi, có tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm

trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn thỏa thuận 14.000.000-20.000.000 (lương cứng + hoa hồng dự án)

Thưởng: thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Công ty theo quý và theo năm; thưởng theo dự án,...

Chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc năng động, thân thiện và thỏa mái.

Đóng BHXH đầy đủ sau khi kết thúc thời gian thử việc 02 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group

