Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Nhân viên hành chính

Lập lịch phân ca tạp vụ hàng tuần

Tổng hợp báo cáo số lượng phần ăn hàng tuần

Kiểm tra lịch phân ca nhà ăn hàng tuần và giám sát lịch NCC ra/vào công ty để cung cấp hàng hóa cho nhà ăn

Kiểm soát các quá trình phân loại, tập hợp rác thải từ các bộ phận.

Kiểm soát nhà thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại).

Kiểm tra lịch trực bảo vệ hàng tuần

Lên danh sách, lập đề nghị tạm ứng và tiến hành mua những vật phẩm cần thiết, đảm bảo cho hoạt động cúng ở công ty

Theo dõi và kiểm tra công tác sắp xếp đồ cúng theo đúng chỉ đạo của BOD

Tổng hợp số lượng văn phòng phẩm các phòng ban, lập đề nghị tạm ứng và tiến hành mua văn phòng phẩm cho Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ và chủ động trong công việc

Biết sử dụng phần mềm SAP là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ tăng lương hàng năm.

Các chế độ phúc lợi : thưởng, tất niên, các chế độ khác khi kí hợp đồng chính thức

Ăn trưa tại công ty ( bao cơm ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

