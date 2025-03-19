Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
- Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Lập lịch phân ca tạp vụ hàng tuần
Tổng hợp báo cáo số lượng phần ăn hàng tuần
Kiểm tra lịch phân ca nhà ăn hàng tuần và giám sát lịch NCC ra/vào công ty để cung cấp hàng hóa cho nhà ăn
Kiểm soát các quá trình phân loại, tập hợp rác thải từ các bộ phận.
Kiểm soát nhà thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại).
Kiểm tra lịch trực bảo vệ hàng tuần
Lên danh sách, lập đề nghị tạm ứng và tiến hành mua những vật phẩm cần thiết, đảm bảo cho hoạt động cúng ở công ty
Theo dõi và kiểm tra công tác sắp xếp đồ cúng theo đúng chỉ đạo của BOD
Tổng hợp số lượng văn phòng phẩm các phòng ban, lập đề nghị tạm ứng và tiến hành mua văn phòng phẩm cho Công ty
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ và chủ động trong công việc
Biết sử dụng phần mềm SAP là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ tăng lương hàng năm.
Các chế độ phúc lợi : thưởng, tất niên, các chế độ khác khi kí hợp đồng chính thức
Ăn trưa tại công ty ( bao cơm ).
