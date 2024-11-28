Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 537A Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng (quản lý tài sản, chi phí, VPP,..)

Theo dõi và quản lý nhân sự (hồ sơ nhân sự, HĐLĐ,...)

Kiểm soát việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty

Tham gia xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Tổ chức các sự kiện/chương trình nội bộ, gắn kết đội ngũ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh,...;

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí HCNS từ 01 năm, ưu tiên ứng viên biết làm bảng biểu về chi phí, thanh toán,...

Kỹ năng tin học văn phòng và giao tiếp tốt

Ham học hỏi, tìm tòi, mong muốn phát triển bản thân

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng

Tổng thu nhập từ 9.000.000đ - 12.000.000đ

Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...), BHXH,...

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Thời gian làm việc: 8:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE

