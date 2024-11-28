Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 537A Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng (quản lý tài sản, chi phí, VPP,..)
Theo dõi và quản lý nhân sự (hồ sơ nhân sự, HĐLĐ,...)
Kiểm soát việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty
Tham gia xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp
Tổ chức các sự kiện/chương trình nội bộ, gắn kết đội ngũ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh,...;
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí HCNS từ 01 năm, ưu tiên ứng viên biết làm bảng biểu về chi phí, thanh toán,...
Kỹ năng tin học văn phòng và giao tiếp tốt
Ham học hỏi, tìm tòi, mong muốn phát triển bản thân
Có laptop cá nhân
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí HCNS từ 01 năm, ưu tiên ứng viên biết làm bảng biểu về chi phí, thanh toán,...
Kỹ năng tin học văn phòng và giao tiếp tốt
Ham học hỏi, tìm tòi, mong muốn phát triển bản thân
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế lương: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng
Tổng thu nhập từ 9.000.000đ - 12.000.000đ
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...), BHXH,...
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Thời gian làm việc: 8:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)
Tổng thu nhập từ 9.000.000đ - 12.000.000đ
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...), BHXH,...
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Thời gian làm việc: 8:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI