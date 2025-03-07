Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký Pro Company
- Hồ Chí Minh: 87 Đinh Thị Thi, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty.
Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty.
Cố vấn, tư vấn cho Ban Giám Đốc về pháp luật.
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của
Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty.
Phụ trách mảng sở hữu trí tuệ.
Phụ trách trong việc triển khai tuân thủ và quy trình kỷ luật lao động.
Đảm bảo công việc đúng thời gian và đúng theo quy định pháp luật Nhà nước
Thực hiện công việc đúng theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên
Báo cáo kết quả công việc định kỳ hàng tuần cho cấp trên trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành Luật
Am hiểu về hệ thống luật hiện hành, soạn thảo văn bản
2 năm kinh nghiệm về hành chính pháp lý
Nhanh nhẹn, hoạt bát, kỹ năm trình bày tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: giờ hành chính
Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng
Ngày nghỉ: thứ 7, chủ nhật
Phúc lợi:
HĐLĐ, BHXH, công đoàn, công tác phí
Cơm trưa, đồng phục, laptop
Thưởng lễ, tết
Tăng lương hằng năm, teambuilding,…
Cơ hội thăng tiến, đào tạo bên ngoài
Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (8h-17h, trưa nghỉ 01 tiếng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
