Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty.

Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty.

Cố vấn, tư vấn cho Ban Giám Đốc về pháp luật.

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của

Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty.

Phụ trách mảng sở hữu trí tuệ.

Phụ trách trong việc triển khai tuân thủ và quy trình kỷ luật lao động.

Đảm bảo công việc đúng thời gian và đúng theo quy định pháp luật Nhà nước

Thực hiện công việc đúng theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên

Báo cáo kết quả công việc định kỳ hàng tuần cho cấp trên trực tiếp.