Tuyển Nhân viên Kế hoạch Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam.
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phối hợp TT Phân tích dữ liệu - IT xây dựng cơ sở dữ liệu Ngân hàng bán lẻ: Từ điển, logic, test dữ liệu, quy trình cung cấp/phân tích dữ liệu,...
• Quản trị vùng dữ liệu của Ngân hàng Bán lẻ trên datamart: hỗ trợ code sql, dữ liệu các team trong phòng trong công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, báo cáo quản trị kinh doanh, deepdive sản phẩm.
• Phân luồng đề xuất cung cấp dữ liệu và các bài toán phân tích của Ngân hàng Bán lẻ tới Trung tâm phân tích dữ liệu - IT
• Xây dựng báo cáo sản phẩm, PnL,... tự động hóa trên hệ thống PBI
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh và định biên nhân sự 300 Đvkd của mảng Bán lẻ MSB.
• Kiểm soát và đánh giá định kỳ kết quả kinh doanh, quản trị định biên nhân sự
• Hướng dẫn và kèm cặp 2-3 CBNV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Cơ bản Python (kéo dữ liệu từ web, excel, sql về sql)
• Am hiểu sản phẩm NHBL
• Hiểu cơ bản về doanh thu thuần (NII, NFI), chi phí, dự phòng, lợi nhuận.
