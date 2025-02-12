Tuyển Nhân viên Kế hoạch Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Phối hợp TT Phân tích dữ liệu - IT xây dựng cơ sở dữ liệu Ngân hàng bán lẻ: Từ điển, logic, test dữ liệu, quy trình cung cấp/phân tích dữ liệu,...

• Quản trị vùng dữ liệu của Ngân hàng Bán lẻ trên datamart: hỗ trợ code sql, dữ liệu các team trong phòng trong công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, báo cáo quản trị kinh doanh, deepdive sản phẩm.

• Phân luồng đề xuất cung cấp dữ liệu và các bài toán phân tích của Ngân hàng Bán lẻ tới Trung tâm phân tích dữ liệu - IT

• Xây dựng báo cáo sản phẩm, PnL,... tự động hóa trên hệ thống PBI

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh và định biên nhân sự 300 Đvkd của mảng Bán lẻ MSB.

• Kiểm soát và đánh giá định kỳ kết quả kinh doanh, quản trị định biên nhân sự

• Hướng dẫn và kèm cặp 2-3 CBNV