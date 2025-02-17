Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 281 Tân Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất hóa đơn GTGT hàng ngày.
Kiểm tra và nhập liệu hóa đơn mua vào, tờ khai hải quan, ngân hàng.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước, các tồn đọng ngân sách.
Đối chiếu hàng tồn kho thực tế.
Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN theo đúng thời gian quy định.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định.
Cập nhật các thay đổi liên quan đến các quy định, chính sách kế toán, các luật, thông tư, công văn thuế đang được áp dụng.
Chịu trách nhiệm cung cấp và giải trình số liệu cho cấp trên
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán.
Nắm rõ quy định thanh toán và quy định về hóa đơn chứng từ.
Am hiểu luật Thuế hiện hành.
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành kế toán- Tài chính.
Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel.
Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa- Amis.
Trung thực, chịu khó, cần thận, có chí tiến thủ trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.
Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 281 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

