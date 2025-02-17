Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2 Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM., Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập báo cáo tài chính cho Công ty
Kiểm tra chứng từ/ hóa đơn hợp lệ + hạch toán phần mềm thuế misa
Đối chiếu kiểm tra công nợ phải thu, phải trả
Khai báo thuế GTGT, TNCN theo tháng/ quý/ năm
Lưu trữ chứng từ công ty theo quy định, cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ, Tuổi: 25 - 35
Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán
Kinh nghiệm: > 3, 5 năm

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15-20 triệu/tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ
Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7; từ 8:00 - 12:00; 13:30 - 17:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC

Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2, Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

