Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN
- Hồ Chí Minh: 1294 Đ. 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh., Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Công việc phát sinh hàng ngày:
Lấy các dữ liệu từ nội bộ: Xử lý số liệu xuất hóa đơn và nhập Pm thuế
Công việc phát sinh cuối tháng:
Công việc hành chính
Làm bảng chấm công, lương
Làm bảng tổng hợp thuế TNCN người lao động
Theo dõi tăng giảm nhân sự, tính toán tiền bảo hiểm nhân viên và chuyển tiền cho cơ quan Bảo hiểm.
Công việc Nhà Đất:
Cuối tháng sẽ lấy số liệu của kế toán nội bộ chuyển qua để làm bảng :
Báo cáo các bộ hồ sơ thanh lý nhà đất trong tháng
Báo cáo các bộ hồ sơ nhà đất phát sinh trong tháng
Tính lương và chiết khấu hoa hồng cho nhân viên bộ phận nhà đất
Công việc phát sinh cuối quý:
Thuế Văn Phòng:
Báo cáo Thuế giá trị gia tăng
Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với các công việc liên quan
Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán misa
Trung thực, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người. Linh hoạt, năng động, quản trị tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm 500k/ tháng
Du lịch hằng năm, có khám sức khỏe định kỳ
