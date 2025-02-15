Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1294 Đ. 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh., Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công việc phát sinh hàng ngày:

Lấy các dữ liệu từ nội bộ: Xử lý số liệu xuất hóa đơn và nhập Pm thuế

Công việc phát sinh cuối tháng:

Công việc hành chính

Làm bảng chấm công, lương

Làm bảng tổng hợp thuế TNCN người lao động

Theo dõi tăng giảm nhân sự, tính toán tiền bảo hiểm nhân viên và chuyển tiền cho cơ quan Bảo hiểm.

Công việc Nhà Đất:

Cuối tháng sẽ lấy số liệu của kế toán nội bộ chuyển qua để làm bảng :

Báo cáo các bộ hồ sơ thanh lý nhà đất trong tháng

Báo cáo các bộ hồ sơ nhà đất phát sinh trong tháng

Tính lương và chiết khấu hoa hồng cho nhân viên bộ phận nhà đất

Công việc phát sinh cuối quý:

Thuế Văn Phòng:

Báo cáo Thuế giá trị gia tăng

Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với các công việc liên quan

Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán misa

Trung thực, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người. Linh hoạt, năng động, quản trị tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp Lễ, Tết theo chính sách Công ty

Hỗ trợ cơm 500k/ tháng

Du lịch hằng năm, có khám sức khỏe định kỳ

