Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH TM DV Hà Mi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH TM DV Hà Mi
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH TM DV Hà Mi

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH TM DV Hà Mi

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 177 Tân Quý, Tân Phú, HCM|, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhập số liệu vào phần mềm kế toán, xuất hóa đơn bán hàng.
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
Hỗ trợ nhà hàng về hóa đơn đầu ra. Làm việc với đối tác phần mềm xử lý lỗi khi không xuất được hóa đơn tại nhà hàng.
Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), TNDN, các Báo cáo Thuế khác (nếu phát sinh) và nộp tiền thuế cho cơ quan Thuế.
Lập và nộp các báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Các công việc khác, theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
Tuổi: Từ 23 tuổi đến 32 tuổi

Tại Công Ty TNHH TM DV Hà Mi Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Hà Mi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV Hà Mi

Công Ty TNHH TM DV Hà Mi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 177 Tân Quý, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

