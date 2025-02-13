Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH TM DV Hà Mi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Nhập số liệu vào phần mềm kế toán, xuất hóa đơn bán hàng.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

Hỗ trợ nhà hàng về hóa đơn đầu ra. Làm việc với đối tác phần mềm xử lý lỗi khi không xuất được hóa đơn tại nhà hàng.

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), TNDN, các Báo cáo Thuế khác (nếu phát sinh) và nộp tiền thuế cho cơ quan Thuế.

Lập và nộp các báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Các công việc khác, theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.