Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hiwin Hongkong làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Hiwin Hongkong
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 92 Phố Đông, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Bảo quản, quản lý hàng hóa trong kho theo từng mã hàng
- Xuất, nhập hàng hóa kịp thời, chính xác theo đúng quy định, quy trình của Công ty
- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn, báo cáo với quản lý trực tiếp và kế toán theo yêu cầu
- Kiểm kê kho định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật
Tại Công ty TNHH Hiwin Hongkong Thì Được Hưởng Những Gì
Địa chỉ làm việc: 92 Phố Đông, Ngãi Cầu, Hoài Đức, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hiwin Hongkong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
