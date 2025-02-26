Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hiwin Hongkong làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 92 Phố Đông, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Bảo quản, quản lý hàng hóa trong kho theo từng mã hàng

- Xuất, nhập hàng hóa kịp thời, chính xác theo đúng quy định, quy trình của Công ty

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn, báo cáo với quản lý trực tiếp và kế toán theo yêu cầu

- Kiểm kê kho định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật

Tại Công ty TNHH Hiwin Hongkong Thì Được Hưởng Những Gì

Địa chỉ làm việc: 92 Phố Đông, Ngãi Cầu, Hoài Đức, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hiwin Hongkong

