Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AGS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

-Làm việc cho kho công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp

-Thực hiện việc xuất nhập, giao nhận các mặt hàng hoá chất vật tư theo theo lịch định kỳ hằng ngày

-Nhập hoá chất vật tư khi nhà cung cấo giao, sắp xếp gọn hàng lên kệ.

-Xuất hoá chất, vật tư theo định mức hàng tháng, sắp lên xe công ty cho tài xế đi giao theo các khu vực đã được định sẵn

-Soạn hoá chất vật tư cho 2 đội đặc biệt và cấp đổi hàng phát sinh cho giám sát

-Kiểm kê số lượng nhập – xuất – tồn kho, theo dõi số liệu thẻ kho và nhập vào phần mềm

-Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận