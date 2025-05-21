Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AGS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH AGS VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 2 Lam Sơn, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
-Làm việc cho kho công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp
-Thực hiện việc xuất nhập, giao nhận các mặt hàng hoá chất vật tư theo theo lịch định kỳ hằng ngày
-Nhập hoá chất vật tư khi nhà cung cấo giao, sắp xếp gọn hàng lên kệ.
-Xuất hoá chất, vật tư theo định mức hàng tháng, sắp lên xe công ty cho tài xế đi giao theo các khu vực đã được định sẵn
-Soạn hoá chất vật tư cho 2 đội đặc biệt và cấp đổi hàng phát sinh cho giám sát
-Kiểm kê số lượng nhập – xuất – tồn kho, theo dõi số liệu thẻ kho và nhập vào phần mềm
-Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, thật thà, tháo vát, nhiệt tình và trách nhiệm cao
Biết sư dụng máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH AGS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo qui định nhà nước
Lương tháng 13, phép năm,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AGS VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
