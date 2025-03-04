Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị
- Đồng Nai:
- thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giới thiệu công ty:
Công ty sản xuất in ấn bao bì giấy, hộp giấy, túi giấy, tem nhãn ..
Trụ sở chính tại kcn biên hoà 2, đồng nai, nhà máy tại : phường an hoà, biên hoà
Mô hình kind doanh b2b, đối tượng khách hàng: các doanh nghiệp trong kcn, các doanh nghiệp sử dụng bao bì giấy, các ngàn như giày da, thực phẩm, hàng bán trong siêu thị…
Giới thiệu công việc tuyển dụng:
Theo dõi đơn hàng ,nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, chuyển bộ phận sản xuất, nhập dữ liệu theo dõi thông tin đặt hàng, lên kế hoạch giao hàng
Phối hợp với bộ phận kế hoạch vật tư, theo dõi tiến độ sản xuất, kế hoạch giao hàng, hoàn tất giao hàng, xử lý vấn đề phát sinh.
Thực hiện chăm sóc khách hàng
Giải đáp xử lí kịp thời những thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan phát triển sản phẩm mới,
Tính giá/báo giá
Làm việc tại nhà máy biên hoà đồng nai
Thời gian làm việc: 7h30-17h00, ngày làm việc 2-3-4-5-6- ½ thứ 7
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu lĩnh vực bao bì giấy là một lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, ngoại thương
Có kĩ năng giải quyết tình huống tốt, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt.
Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, powerpoint, misa..
Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách của công ty: bhxh, bhyt, lương tháng 13 và các chính sách thưởng khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị
