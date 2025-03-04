Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Giới thiệu công ty:

Công ty sản xuất in ấn bao bì giấy, hộp giấy, túi giấy, tem nhãn ..

Trụ sở chính tại kcn biên hoà 2, đồng nai, nhà máy tại : phường an hoà, biên hoà

Mô hình kind doanh b2b, đối tượng khách hàng: các doanh nghiệp trong kcn, các doanh nghiệp sử dụng bao bì giấy, các ngàn như giày da, thực phẩm, hàng bán trong siêu thị…

Giới thiệu công việc tuyển dụng:

Theo dõi đơn hàng ,nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, chuyển bộ phận sản xuất, nhập dữ liệu theo dõi thông tin đặt hàng, lên kế hoạch giao hàng

Phối hợp với bộ phận kế hoạch vật tư, theo dõi tiến độ sản xuất, kế hoạch giao hàng, hoàn tất giao hàng, xử lý vấn đề phát sinh.

Thực hiện chăm sóc khách hàng

Giải đáp xử lí kịp thời những thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan phát triển sản phẩm mới,

Tính giá/báo giá

Làm việc tại nhà máy biên hoà đồng nai

Thời gian làm việc: 7h30-17h00, ngày làm việc 2-3-4-5-6- ½ thứ 7

Có kinh nghiệm ngành in ấn bao bì giấy, tem nhãn.

Am hiểu lĩnh vực bao bì giấy là một lợi thế.

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, ngoại thương

Có kĩ năng giải quyết tình huống tốt, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, powerpoint, misa..

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Thị Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.5tr – 15tr triệu, + hoa hồng doanh số.

Chính sách của công ty: bhxh, bhyt, lương tháng 13 và các chính sách thưởng khác

