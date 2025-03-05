Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JKA NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Tìm kiếm, mở rộng, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua việc tìm kiếm, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để quảng bá dịch vụ, tiếp cận nông dân, các hợp tác xã, hội nông dân và những tổ chức khác để mở rộng và làm tăng trưởng dịch vụ.

• Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao.

• Cập nhật tình hình thị trường và kết quả công việc theo yêu cầu

• Tham gia vào các khóa đào tạo và hội thảo liên quan đến nông nghiệp để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

. Số lượng: Đồng Tháp (2), An Giang (1), Cần Thơ (1), Long An (1)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê và mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp.

• Có kỹ năng sales, có khả năng đi thị trường.

• Yêu cầu sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển nhiều để gặp gỡ khách hàng

• Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm hiệu quả và trao đổi thông tin kịp thời.

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Nông nghiệp, Khoa học Cây trồng hoặc tương đương.

• Có kinh nghiệm, hiểu biết về máy nông nghiệp, kiến thức về canh tác lúa, kinh nghiệm làm việc với tổ chức, cơ quan nhà nước, nói chuyện trước đám đông là điểm cộng

• Thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống

• Biết sử dụng các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại/máy tính để hỗ trợ công việc.

• Chăm chỉ, tỉ mỉ, kiên nhẫn và trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH JKA NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng + hoa hồng + thưởng quý + thưởng hiệu suất làm việc + Phụ cấp

• Lương thử việc: 100%

• Phụ cấp đi lại

• Công tác phí (ăn uống, đi lại, lưu trú)

• Thẻ xăng, sim điện thoại (công ty thanh toán)

• Trang bị laptop làm việc

• Được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ đội ngũ giàu kinh nghiệm, chuyên gia nước ngoài

• Cơ hội thăng tiến, lãnh đạo và thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp trong địa bàn tỉnh nhà/khu vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JKA NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin