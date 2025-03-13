Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Ecotech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 ngõ 198 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Quận Thanh Xuân

1. Mục tiêu công việc: • Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống đại lý nhằm mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm/dịch vụ. • Đảm bảo doanh số, duy trì mối quan hệ tốt với đại lý và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

2. Trách nhiệm chính: Phát triển & Quản lý Hệ thống Đại lý:

• Lập kế hoạch và triển khai chiến lược phát triển đại lý theo từng giai đoạn.

• Tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng với các đại lý mới.

• Đánh giá, phân loại đại lý để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

• Đề xuất các chương trình ưu đãi, chính sách hoa hồng nhằm khuyến khích đại lý bán hàng hiệu quả. Quản lý Kinh doanh & Doanh số:

• Định kỳ đánh giá tình hình kinh doanh của hệ thống đại lý.

• Xây dựng KPI và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu doanh số của đại lý.

• Hỗ trợ đại lý trong việc triển khai chiến lược bán hàng và marketing.

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo đại lý có đủ công cụ và tài liệu bán hàng. Đào tạo & Hỗ trợ Đại lý:

• Hướng dẫn đại lý về sản phẩm, chính sách kinh doanh và kỹ năng bán hàng.

• Đào tạo đội ngũ kinh doanh tại đại lý nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ đại lý trong suốt quá trình hợp tác. Quản lý Nhân sự & Vận hành:

• Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh đại lý. • Phân công, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. • Báo cáo định kỳ về tình hình phát triển đại lý và hiệu quả kinh doanh lên cấp trên.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bán lẻ, phân phối, bảo hiểm, tài chính, bất động sản, v.v.

• Có kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý, đối tác.

• Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, thuyết phục và quản lý nhóm tốt.

• Hiểu biết về thị trường, chiến lược kinh doanh và chính sách hoa hồng cho đại lý.

• Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ kinh doanh.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Ecotech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập: Lương cơ bản: 12 - 20 triệu + Lương KPI + Lương tháng 13; Tăng lương hàng năm theo năng lực.

• Thưởng phần trăm hoa hồng bán hàng theo từng dự án.

• Phụ cấp: xăng xe, phí công tác ngoại tỉnh…

• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, du lịch, du xuân, teambuilding hàng năm.

• Môi trường thân thiện, hòa đồng

• Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Ecotech Việt Nam

