Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Các Siệu Thị Địa Bàn BÌnh Dương

- Các Siệu Thị Địa Bàn Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới để mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của họ.
- Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ và thuyết trình sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng tiềm năng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Đạt được các chỉ tiêu doanh số và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, ngành thịt tươi sống tại các hệ thống siêu thị.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý khách hàng (CRM).
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ bữa trưa và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ, tết theo luật lao động Việt Nam.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

