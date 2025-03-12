Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SWP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 90 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý hàng về, kiểm kê hàng hóa/quản lý xuất nhập hàng hóa trong kho.

Lên kế hoạch giao hàng cho khách theo tuần

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu bảo hành và chứng từ liên quan đến công việc kinh doanh

Tổng hợp dữ liệu bán hàng, báo cáo bán hàng doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) trên hệ thống quản lý của công ty.

Phối hợp với kế toán công nợ để theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy thu hồi công nợ với các nhóm kinh doanh.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên nữ

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Điện tử, Kinh tế, QTKD, Marketing, Báo chí tuyên truyền...

Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống tốt.

Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SWP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: Thu nhập khởi điểm trung bình từ 8-10 triệu (có trao đổi trong quá trình phỏng vấn tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc).

Du lịch hàng năm tiêu chuẩn 4 sao trong nước, tiêu chuẩn 3 sao tại nước ngoài. Thưởng tháng lương 13, thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...)

Môi trường làm việc năng động, được tạo điều kiện phát huy hết năng lực của bản thân.

Có cơ hội thăng tiến. Được ra nước ngoài đào tạo.

Thưởng lễ tết theo quy định của công ty (2/9, 20/10, 8/3, Thưởng Tết dương lịch, Tết cổ truyền...)

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h30 – 17h00); Nghỉ 2 thứ 7 và Chủ nhật

Được cung cấp điện thoại với chi phí không giới hạn, Laptop phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SWP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin