Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thiết lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng cho các dòng hàng được giao
- Quản lý thông tin, chăm sóc và quy trì quan hệ với khách hàng là các salon, spa làm đẹp
- Lập kế hoạch đi thị trường, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh.
- Tổ chức tiếp nhận và xử lý các đơn hàng.
- Theo dõi công nợ của khách hàng và hỗ trợ thu hồi khi kế toán cần.
- Hỗ trợ bộ phận MKT các đầu việc khi có đào tạo đại lý, event...........
- Chịu trách nhiệm thực hiện việc test và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
- Làm việc từ 8h30-17h30 từ t2- t7 hàng tuần

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
- Nắm vững kiến thức về bán hàng.
- Am hiểu về đặc thù sản phẩm, thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nắm vững quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến quy trình, các quy định khác liên quan đến công việc.
- Kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ: 9-12 triệu+ thưởng doanh số
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Thưởng lễ tết, nghỉ lễ tết
- Lương tháng thứ 13
- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 ngõ 19 phố Trần Quang Diệu,Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

