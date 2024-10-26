Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
- Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Thiết lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng cho các dòng hàng được giao
- Quản lý thông tin, chăm sóc và quy trì quan hệ với khách hàng là các salon, spa làm đẹp
- Lập kế hoạch đi thị trường, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh.
- Tổ chức tiếp nhận và xử lý các đơn hàng.
- Theo dõi công nợ của khách hàng và hỗ trợ thu hồi khi kế toán cần.
- Hỗ trợ bộ phận MKT các đầu việc khi có đào tạo đại lý, event...........
- Chịu trách nhiệm thực hiện việc test và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
- Làm việc từ 8h30-17h30 từ t2- t7 hàng tuần
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm vững kiến thức về bán hàng.
- Am hiểu về đặc thù sản phẩm, thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nắm vững quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến quy trình, các quy định khác liên quan đến công việc.
- Kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Thưởng lễ tết, nghỉ lễ tết
- Lương tháng thứ 13
- Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
