Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thiết lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng cho các dòng hàng được giao

- Quản lý thông tin, chăm sóc và quy trì quan hệ với khách hàng là các salon, spa làm đẹp

- Lập kế hoạch đi thị trường, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh.

- Tổ chức tiếp nhận và xử lý các đơn hàng.

- Theo dõi công nợ của khách hàng và hỗ trợ thu hồi khi kế toán cần.

- Hỗ trợ bộ phận MKT các đầu việc khi có đào tạo đại lý, event...........

- Chịu trách nhiệm thực hiện việc test và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.

- Làm việc từ 8h30-17h30 từ t2- t7 hàng tuần

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

- Nắm vững kiến thức về bán hàng.

- Am hiểu về đặc thù sản phẩm, thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Nắm vững quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến quy trình, các quy định khác liên quan đến công việc.

- Kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ: 9-12 triệu+ thưởng doanh số

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Thưởng lễ tết, nghỉ lễ tết

- Lương tháng thứ 13

- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

