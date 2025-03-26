Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Frontier Brands Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Frontier Brands Việt Nam
- Long An:
- Lô 1, 2, 3 và 4, Tòa nhà số A01, Lô đất số LL, Đường số 11 và đường số 3, Khu Công Nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước.
Tham dự các triển lãm thương mại tại Trung Quốc để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và đối tác mới.
Tham gia các chương trình đào tạo bán hàng tại Trung Quốc, nâng cao kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường quốc tế.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Hỗ trợ các công việc liên quan theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh (giao tiếp và đọc viết).
Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng.
Năng động, tự tin, có khả năng thuyết phục và chịu được áp lực công việc.
Sẵn sàng đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công ty.
Tại Công Ty TNHH Frontier Brands Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đầy đủ
- Môi trường làm việc văn minh, lịch sự
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Frontier Brands Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI