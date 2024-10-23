Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô C4

- 5

- 6 KCN Thăng Long, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật sản xuất (Kỹ thuật sản phẩm)
- Xây dựng, giám sát điều kiện sản xuất của các công đoạn
- Thiết lập định mức nguyên vật liệu dựa theo bản vẽ, quá trình sản xuất thử
- Thực hiện các hạng mục cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất
- Phân tích chi phí sản xuất theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, Tuổi từ: 23-35
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan tại vị trí Kỹ thuật sản xuất, kế hoạch sản xuất
Kỹ thuật sản xuất, kế hoạch sản xuất
- Trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo Microsoft office (Đặc biệt tốt Excel)
- Kỹ năng làm việc nhóm, báo cáo, liên lạc

Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận tương xứng với năng lực.
-
Thỏa thuận tương xứng với năng lực.
- Đánh giá tăng lương 1 năm 1 lần
- Nghỉ 4 CN và T7 cách tuần, ngày nghỉ tuần, nghỉ lễ, ngày nghỉ Công ty lên đến 106 ngày/năm
- Tham gia BHXH, BH tai nạn 24/24, chế độ hiếu, hỷ, quà tặng sinh nhật, sinh con, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
- Khám sức khỏe định kỳ, lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ, tết.
- Ăn trưa tại Công ty và đi du lịch 1 năm 1 lần cho toàn bộ nhà máy
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô số C4-5-6, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

