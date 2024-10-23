Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô C4
- 5
- 6 KCN Thăng Long, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật sản xuất (Kỹ thuật sản phẩm)
- Xây dựng, giám sát điều kiện sản xuất của các công đoạn
- Thiết lập định mức nguyên vật liệu dựa theo bản vẽ, quá trình sản xuất thử
- Thực hiện các hạng mục cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất
- Phân tích chi phí sản xuất theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, Tuổi từ: 23-35
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan tại vị trí Kỹ thuật sản xuất, kế hoạch sản xuất
Kỹ thuật sản xuất, kế hoạch sản xuất
- Trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo Microsoft office (Đặc biệt tốt Excel)
- Kỹ năng làm việc nhóm, báo cáo, liên lạc
Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận tương xứng với năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
