Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN7, KCN Mạch Láp, Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

• Thực hiện các công việc của phòng và từ chỉ đạo của cấp trên

• Chịu trách nhiệm công việc liên quan tới tài liệu,đối ứng khách hàng,nội bộ

• Được phép dừng máy nếu phát hiện có sự cố nếu máy tiếp tục hoạt động

• Lập các tài liệu liên quan tới thiết bị trong nhà máy

• Xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc hỏng và cải tiến máy móc trong nhà máy.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên

• Có khả năng am hiều về điện tự động hóa, điện công nghiệp

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trờ lên

ƯU TIÊN

• Hồ sơ nộp sớm

• Khỏe mạnh, chăm chỉ, trung thực, không cận thị, không mắc bệnh hiểm nghèo.

• Có thể làm thêm, đáp ứng các yêu cầu của công việc.

QUYỀN LỢI

Tại Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring

