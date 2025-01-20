Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN7, KCN Mạch Láp, Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện các công việc của phòng và từ chỉ đạo của cấp trên
• Chịu trách nhiệm công việc liên quan tới tài liệu,đối ứng khách hàng,nội bộ
• Được phép dừng máy nếu phát hiện có sự cố nếu máy tiếp tục hoạt động
• Lập các tài liệu liên quan tới thiết bị trong nhà máy
• Xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc hỏng và cải tiến máy móc trong nhà máy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học trở lên
• Có khả năng am hiều về điện tự động hóa, điện công nghiệp
• Có kinh nghiệm từ 2 năm trờ lên
ƯU TIÊN
• Hồ sơ nộp sớm
• Khỏe mạnh, chăm chỉ, trung thực, không cận thị, không mắc bệnh hiểm nghèo.
• Có thể làm thêm, đáp ứng các yêu cầu của công việc.
QUYỀN LỢI
• Có khả năng am hiều về điện tự động hóa, điện công nghiệp
• Có kinh nghiệm từ 2 năm trờ lên
ƯU TIÊN
• Hồ sơ nộp sớm
• Khỏe mạnh, chăm chỉ, trung thực, không cận thị, không mắc bệnh hiểm nghèo.
• Có thể làm thêm, đáp ứng các yêu cầu của công việc.
QUYỀN LỢI
Tại Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
