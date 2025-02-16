Tuyển Nhân viên Lễ tân Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Bravestars Games
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Bravestars Games

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa văn phòng HUD Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón đối tác và thông báo tới các bộ phận liên quan. Thực hiện công việc trực tại khu vực lễ tân.
Quản trị, lưu trữ thông tin đối tác như thông tin cá nhân, thời gian đến/ đi...
Đảm bảo khu vực quầy lễ tân luôn được khang trang, sạch đẹp.
Báo cáo công việc trực tiếp cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên.
Tính cách thân thiện, vui vẻ, nhanh nhẹn, có tinh thần luôn sẵn sàng tiếp đón, hỗ trợ mọi người.
Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc tốt.
Nắm bắt được nghiệp vụ cơ bản của vị trí lễ tân văn phòng
Ngoại hình khá.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản (bắt buộc)

Tại Bravestars Games Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng 8M - 10M. Được đóng bảo hiểm theo quy định chung của công ty.
Được làm việc tại văn phòng hạng A diện tích 1000m2, thiết kế hiện đại, sáng tạo
Có cơ hội gặp gỡ và làm việc với các đối tác nước ngoài
Được tham gia vào các hoạt động chung của công ty như Du lịch, Sinh nhật công ty, Tổng kết quý/ năm...
Hưởng các chế độ: quà lễ Tết, sinh nhật, khám sức khỏe,...
Làm việc trong môi trường cởi mở; đồng nghiệp trẻ, thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình trong công việc.
Văn phòng hiện đại và tiện nghi, cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bravestars Games

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - Tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex - số 6 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

