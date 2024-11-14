Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU XYD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU XYD VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng kịch bản Livestream
Thực hiện Livestream tư vấn sản phẩm đồ trang sức trên nền tảng Tiktok
Phối hợp với bộ phận Vận hành đề xuất, đưa ra các chương trình, nội dung Livestream phù hợp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin
Cầu thị, ham học hỏi
Có kỹ năng lên kịch bản livestream
Có kinh nghiệm livestream sản phẩm trang sức là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU XYD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động;
Được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua sản phẩm tại công ty;
Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;
Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;
Được tham gia Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU XYD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
