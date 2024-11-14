Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU XYD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kịch bản Livestream

Thực hiện Livestream tư vấn sản phẩm đồ trang sức trên nền tảng Tiktok

Phối hợp với bộ phận Vận hành đề xuất, đưa ra các chương trình, nội dung Livestream phù hợp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin

Cầu thị, ham học hỏi

Có kỹ năng lên kịch bản livestream

Có kinh nghiệm livestream sản phẩm trang sức là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU XYD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động;

Được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua sản phẩm tại công ty;

Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;

Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;

Được tham gia Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU XYD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.