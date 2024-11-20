Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - D4 Thất Sơn P.15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Chịu trách nhiệm quảng bá sản phẩm của công ty; các kênh quảng bá bao gồm Facebook, Google, TikTok, Bigo, Kwai, Unity, Applovin, v.v.

- có khả năng tối ưu hóa quảng cáo một cách độc lập, tối ưu theo yêu cầu của công ty để đạt được KPI.

- Báo cáo và phân tích dữ liệu quảng cáo một cách độc lập, thực hiện tối ưu hóa quảng cáo.

-Đã chạy qua ladipage chuyển đổi trực tiếp , conversion hoặc ROAS, chạy ngân sách lớn không giới hạn.

Yêu Cầu Công Việc

-Kênh quảng bá: Facebook, Google, TikTok, Bigo, Kwai, Unity, Applovin, v.v.

- Kinh nghiệm làm việc: Yêu cầu từ 2 năm trở lên, có kinh nghiệm chạy quảng cáo và tối ưu hóa quảng cáo độc lập.

- Phân tích dữ liệu: Hiểu rõ các chỉ số liên quan trong quá trình quảng cáo trên các kênh như CPM, CTR, CPC, CPI, CPA, CPP, v.v., và hiểu mối quan hệ logic giữa các chỉ số này.

- Tốt nghiệp Cao đằng/Đại học điểm toán trên 7.5 hoặc học các khóa toán học chuyên sâu ưu tiên.

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương : 12 - 17 triệu. (Có thể thương lượng theo năng lực) , nhận 100% lương trong tháng thử việc.

2. Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng: 9h-12h00; Chiều 13h30-18h00)

3. Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN. 12 ngày phép năm.

4. Được cấp macbook để làm việc.

5. Thưởng lễ, tết, sinh nhật.

6. Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A

