Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA, Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN hàng tuần.
Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông (website, blog, mạng xã hội).
Viết bài SEO, bài quảng cáo, thông cáo báo chí.
Phối hợp với team thiết kế, chạy quảng cáo để thực hiện các chiến dịch marketing.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung trên các kênh.
Cập nhật các xu hướng nội dung và mạng xã hội.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 kinh nghiệm viết content và sáng tạo nội dung.
Hiểu về SEO và các công cụ phân tích (Google Analytics).
Khả năng làm việc nhóm, linh hoạt và sáng tạo.
Hiểu biết về mạng xã hội, thành thạo các công cụ (GPT, Gemini, Spineditor, Google trend, Google keyword planner, Canva…), các phần mềm văn phòng.
Là người trung thực, nhân cách tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần tập thể và có ý thức tốt trong công việc
Đã từng tham gia các dự án SEO liên quan tới Công Nghệ là điểm cộng.
là điểm cộng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

LIÊN HỆ:
Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân gửi về địa chỉ email hoặc xem thông tin tại website của công ty hoặc liên hệ Phòng HCNS – Tầng 3 Tòa nhà LILAMA Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

