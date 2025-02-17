Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA, Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN hàng tuần.

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông (website, blog, mạng xã hội).

Viết bài SEO, bài quảng cáo, thông cáo báo chí.

Phối hợp với team thiết kế, chạy quảng cáo để thực hiện các chiến dịch marketing.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung trên các kênh.

Cập nhật các xu hướng nội dung và mạng xã hội.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 kinh nghiệm viết content và sáng tạo nội dung.

Hiểu về SEO và các công cụ phân tích (Google Analytics).

Khả năng làm việc nhóm, linh hoạt và sáng tạo.

Hiểu biết về mạng xã hội, thành thạo các công cụ (GPT, Gemini, Spineditor, Google trend, Google keyword planner, Canva…), các phần mềm văn phòng.

Là người trung thực, nhân cách tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần tập thể và có ý thức tốt trong công việc

Đã từng tham gia các dự án SEO liên quan tới Công Nghệ là điểm cộng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

LIÊN HỆ:

Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân gửi về địa chỉ email hoặc xem thông tin tại website của công ty hoặc liên hệ Phòng HCNS – Tầng 3 Tòa nhà LILAMA Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin