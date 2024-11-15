Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

Tổ chức, thực hiện các buổi workshop/Giới thiệu sản phẩm (HCM và các tỉnh

thành)

- Lập kế hoạch và triển khai các buổi workshop/giới thiệu sản phẩm tại thị trường

- Ghi nhận ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm thông qua các buổi giới thiệu

Lập kế hoạch, triển khai các chương trình, chiến lược tiếp cận, chăm sóc khách hàng

- Tìm hiểu nhu cầu của thị trường, khách hàng

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để xây dựng chiến lược Marketing phù hợp

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing online và offline đa kênh: quảng cáo trực tuyến (google ads, facebook ads,...), marketing nội dung ( SEO, content marketing,...), email marketing, marketing trên mạng xã hội

- Phát triển và quản lý các kênh marketing online của công ty, bao gồm: web, fanpage, blog,...

- Phát triển nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng tiềm năng và đẩy mạnh chuyển đổi khách hàng mới từ nguồn data

- Phối hợp với phòng Kinh doanh triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp với từng nhóm đối tượng

Khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng

- Thu thập ý kiến phản hồi/khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

- Tổng hợp và báo cáo với BGĐ

Hội nghị/Hội thảo chuyên ngành

- Lập kế hoạch, tổ chức hoặc đề xuất phương án tài trợ các Hội nghị/Hội thảo chuyên ngành.

- Phụ trách gian hàng trưng bày sản phẩm tại các Hội nghị/Hội thảo để tăng mức độ nhận diện thương hiệu.

Thiết kế, in ấn

- Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn, quản lý số lượng các ấn phẩm truyền thông (catalogue, flyer, banner, backdrop, quà tặng,...)

- Thiết kế, chỉnh sửa nội dung website

- Cập nhật các bài viết, thông tin trên website/fanpage

Quản lý ngân sách bộ phận Marketing

- Lên kế hoạch và xây dựng nguồn ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch

- Phân tích dữ liệu marketing, theo dõi hiệu quả của chiến dịch, báo cáo kết quả cho cấp trên

- Cập nhật các kiến thức, kỹ năng, xu hướng marketing mới của thị trường

Hỗ trợ một số hoạt động nội bộ (sinh nhật, tất niên,...)

- Thiết kế, in ấn các ấn phẩm, vật dụng nội bộ (bản tin/banner/backdrop sự kiện, bảng tên, thẻ đeo, áo đồng phục,...)

- Phối hợp cùng phòng Nhân sự lên kế hoạch và triển khai chương trình truyền thông nội bộ nhằm gắn kết tập thể, tăng cường nhận diện thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp.

- Hỗ trợ tổ chức một số chương trình, sự kiện nội bộ (kịch bản, dẫn chương trình...)