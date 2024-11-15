Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Mô tả Công việc
Tổ chức, thực hiện các buổi workshop/Giới thiệu sản phẩm (HCM và các tỉnh
thành)
- Lập kế hoạch và triển khai các buổi workshop/giới thiệu sản phẩm tại thị trường
- Ghi nhận ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm thông qua các buổi giới thiệu
Lập kế hoạch, triển khai các chương trình, chiến lược tiếp cận, chăm sóc khách hàng
- Tìm hiểu nhu cầu của thị trường, khách hàng
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để xây dựng chiến lược Marketing phù hợp
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing online và offline đa kênh: quảng cáo trực tuyến (google ads, facebook ads,...), marketing nội dung ( SEO, content marketing,...), email marketing, marketing trên mạng xã hội
- Phát triển và quản lý các kênh marketing online của công ty, bao gồm: web, fanpage, blog,...
- Phát triển nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng tiềm năng và đẩy mạnh chuyển đổi khách hàng mới từ nguồn data
- Phối hợp với phòng Kinh doanh triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp với từng nhóm đối tượng
Khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng
- Thu thập ý kiến phản hồi/khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ
- Tổng hợp và báo cáo với BGĐ
Hội nghị/Hội thảo chuyên ngành
- Lập kế hoạch, tổ chức hoặc đề xuất phương án tài trợ các Hội nghị/Hội thảo chuyên ngành.
- Phụ trách gian hàng trưng bày sản phẩm tại các Hội nghị/Hội thảo để tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
Thiết kế, in ấn
- Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn, quản lý số lượng các ấn phẩm truyền thông (catalogue, flyer, banner, backdrop, quà tặng,...)
- Thiết kế, chỉnh sửa nội dung website
- Cập nhật các bài viết, thông tin trên website/fanpage
Quản lý ngân sách bộ phận Marketing
- Lên kế hoạch và xây dựng nguồn ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch
- Phân tích dữ liệu marketing, theo dõi hiệu quả của chiến dịch, báo cáo kết quả cho cấp trên
- Cập nhật các kiến thức, kỹ năng, xu hướng marketing mới của thị trường
Hỗ trợ một số hoạt động nội bộ (sinh nhật, tất niên,...)
- Thiết kế, in ấn các ấn phẩm, vật dụng nội bộ (bản tin/banner/backdrop sự kiện, bảng tên, thẻ đeo, áo đồng phục,...)
- Phối hợp cùng phòng Nhân sự lên kế hoạch và triển khai chương trình truyền thông nội bộ nhằm gắn kết tập thể, tăng cường nhận diện thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp.
- Hỗ trợ tổ chức một số chương trình, sự kiện nội bộ (kịch bản, dẫn chương trình...)
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành marketing hoặc các ngành có liên quan
- Tiếng Anh giao tiếp tốt,
- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế
- Hiểu biết về Marketing căn bản
- Kỹ năng phân tích
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực cao.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Lương thỏa thuận + thưởng lễ tết + thưởng cuối năm.
- Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm
- Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding, Outing Day,
- Thưởng sinh nhật, các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE
