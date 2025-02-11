Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Abby Việt Nam, quốc lộ 6, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, tìm kiếm và phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng
Hỗ trợ tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm Abby Việt Nam
Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng
Yêu thích công việc thị trường, không ngại di chuyển
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sáng tạo
Lương thưởng hấp dẫn, có chế độ đãi ngộ tốt
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định
Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 10, ngõ Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

