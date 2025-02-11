Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Abby Việt Nam, quốc lộ 6, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, tìm kiếm và phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng

Hỗ trợ tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm Abby Việt Nam

Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng

Yêu thích công việc thị trường, không ngại di chuyển

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sáng tạo

Lương thưởng hấp dẫn, có chế độ đãi ngộ tốt

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam

