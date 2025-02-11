Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Abby Việt Nam, quốc lộ 6, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát, tìm kiếm và phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng
Hỗ trợ tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm Abby Việt Nam
Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng
Yêu thích công việc thị trường, không ngại di chuyển
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng ham học hỏi
Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sáng tạo
Lương thưởng hấp dẫn, có chế độ đãi ngộ tốt
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
