Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 Trần Thủ Độ - Hoàng Mai - Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, tối ưu thứ hạng và đảm bảo Website luôn đạt top đầu trên các công cụ tìm kiếm thông qua việc:

• Lên kế hoạch SEO (Search Engine Optimazation).

• Lên kế hoạch SEM (Search Engine Marketing).

• Lên kế hoạch quảng cáo dựa vào Google Ads.

- Lên kế hoạch, chạy quảng cáo, tối ưu và báo cáo kết quả trên các nền tảng Website, Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok,... với từng công cụ khác nhau.

- Định vị thương hiệu hiện tại trên thị trường và đưa ra kế hoạch phát triển thương hiệu trên các nền tảng:

• Thông qua website/fanpage chính thức và các trang web tiếp thị khác.

• Các nền tảng mạng xã hội thịnh hành trong cộng đồng.

• Thông qua hệ thống Email marketing, Mobile marketing....

- Sáng tạo và sản xuất nội dung truyền thông theo từng nền tảng

- Nghiên cứu thị trường, thói quen tiêu dùng của các khách hàng tiềm năng dựa trên dịch vụ, sản phẩm của Công ty:

• Phân tích sản phẩm/dịch vụ của Công ty với các đối thủ trên thị trường; tìm ra những giải pháp nhằm tạo ra thế mạnh trong truyền thông.

• Phân tích nhu cầu của khách hàng mục tiêu mà sản phẩm của công ty hướng đến để có kế hoạch tiếp thị tốt nhất.

- Đề xuất các kế hoạch PR, các chương trình khuyến mãi: Triển khai thông qua các nền tảng Website, các trang mạng xã hội; kết hợp với kênh tiếp thị truyền thống để tăng khả năng nhận diện thương hiệu, tăng doanh số,...

- Phối hợp với bộ phận thiết kế thực hiện thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, hình ảnh, video, clip,...

- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing/ Quản trị Kinh doanh/ Kinh tế và các ngành liên quan.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị số (Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục hoặc tiếng Anh).

- Hiểu biết về các công cụ tiếp thị số như Google Ads, Facebook Ads, SEO và các nền tảng truyền thông xã hội.

- Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, thiết kế hình ảnh và giao tiếp tốt là điểm cộng lớn.

- Sáng tạo, tỉ mỉ và có khả năng quản lý thời gian tốt.

- Kỹ năng lên kế hoạch, phân tích dữ liệu và khả năng làm báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10.000.000 - 13.000.000/tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm + commission hấp dẫn + Thưởng KPI theo quy định của công ty. Thu nhập upto 20.000.000++/tháng

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm.

- Đánh giá xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.

- Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

- Chế độ miễn giảm học phí các chương trình học tại HEDU cho nhân sự và người thân.

- Được làm việc với các đối tác là doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau

- Được chia sẻ thường xuyên với BGD, được lắng nghe và thể hiện quan điểm cá nhân.

- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

- Môi trường làm việc năng động, lành mạnh, chuyên nghiệp, đề cao giá trị tập thể, trau dồi ngoại ngữ và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

