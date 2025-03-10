Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Phố Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 500 - 800 USD

- Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo

- Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.

- Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-35

- Ưu tiên có kinh nghiệm content.

- Có khả năng bắt trend với các xu hướng

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

