Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 28 Phố Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 500 - 800 USD
- Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo
- Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.
- Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 20-35
- Ưu tiên có kinh nghiệm content.
- Có khả năng bắt trend với các xu hướng
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm content.
- Có khả năng bắt trend với các xu hướng
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
