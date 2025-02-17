Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Số 75 ngõ 381 Nguyễn Khang, Tổ 24 Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

+ Nghiên cứu sản phẩm và bắt trend:
- Tìm kiếm các sản phẩm mới, xu hướng phù hợp với mô hình photobooth.
- Liên tục cập nhật các trend thịnh hành của giới trẻ để tích hợp vào sản phẩm/dịch vụ.
+ Tìm kiếm và quản lý KOC:
- Tìm kiếm, đánh giá và chọn lọc các KOC phù hợp với từng chiến dịch quảng bá của cửa hàng.
- Phối hợp lên kế hoạch, điều phối và theo dõi các hoạt động của KOC để đảm bảo hiệu quả chiến dịch.
+ Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện:
- Kết nối với các fanclub (FC) của idol Hàn, Việt, Trung,...để tổ chức các sự kiện đặc biệt tại cửa hàng.
- Lên ý tưởng, kế hoạch chi tiết và triển khai các sự kiện từ kết nối fanbase đến các hoạt động onsite/offline tại cửa hàng.
- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01 - Nữ trong độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi.
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hoặc vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc với KOC, tổ chức sự kiện hoặc quản lý fanbase là lợi thế. Có chập nhận làm Part-time. Sinh viên năm cuối.
- Kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo nội dung và nắm bắt xu hướng tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và kết nối đối tác.
- Thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing (Canva, CapCut, hoặc Adobe).
- Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Threads v.v.) để chạy chiến dịch.
- Thái độ: Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực và có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực). Ứng viên Part-time sẽ thỏa thuận.
- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học...
- Tham gia các khóa học phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đường Trại Gà, Khu công nghiệp Phú Diễn, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

