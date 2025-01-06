Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch marketing cho các chiến dịch tiếp thị của các đơn vị kinh doanh (BU).
- Quản lý ngân sách tiếp thị cho các sự kiện và chiến dịch tiếp thị của BU.
- Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, triển lãm giới thiệu sản phẩm, ngành hàng
- Tạo các brochure, catalogue tiếp thị để hỗ trợ bán hàng.
- Xây dựng, quản lý và phát triển các kênh truyền thông của Công ty (fanpage, trang web, Linked-in).
- Triển khai các hoạt động marketing cho dòng sản phẩm mới.
- Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất marketing để tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch và xác định những điểm cần cải thiện.
- Nâng cao nhận thức về thương hiệu và tạo ra khách hàng tiềm năng trong khi quản lý các chiến dịch và chương trình tiếp thị nội bộ và bên ngoài.
- Triển khai nhiều hoạt động khác nhau để củng cố thương hiệu của công ty và ngành hàng của công ty; duy trì tính nhất quán và độ chính xác của thương hiệu trên tất cả các tài liệu và thông điệp marketing, đảm bảo phù hợp với định hướng về thương hiệu và thông điệp doanh nghiệp.
- Tham gia triển khai các hoạt động chung của công ty như team building, events nội bộ.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc chuyên ngànhliên quan.
Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing liên quan đến thiết bị y tế hoặc có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Nắm rõ các kênh truyền thông marketing và công cụ phục vụ mục đích marketing.
Hiểu biết về các nguyên tắc xây dựng thương hiệu và phát triển chiến lược marketing hiệu quả.
Kỹ năng phân tích thị trường, nghiên cứu khách hàng tiềm năng.
Kỹ năng sáng tạo nội dung.
Kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva...
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.
Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng phối hợp tốt với các bộ phận khác.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Powerpoint...
Có đam mê và hứng thú với lĩnh vực marketing.
Có tinh thần học hỏi, cập nhật xu hướng mới nhất của ngành marketing.
Làm việc năng động, sáng tạo, có khả năng chịu áp lực cao.
Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận trong công việc.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20B, Lô III, Đường số 1, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

