Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư New làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Verosa Park số 39 Đường số 10, khu phố 2, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết

Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads cho khách hàng

Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc full-time tại trụ sở công ty

Có xe máy và laptop cá nhân

Biết thiết kế ấn phẩm, chỉnh sửa clip

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và làm việc trong lĩnh vực lifestyle (làm đẹp, fasion, wedding,...), chạy Facebook Ads

Tại Công ty TNHH Đầu tư New Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Được tiếp cận với các nhà hàng, cafe nổi tiếng và nhiều thương hiệu trong ngành F&B.

Cơ hội lên team lead

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư New

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin