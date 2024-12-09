Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư New làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư New
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: The Verosa Park số 39 Đường số 10, khu phố 2, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết
Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads cho khách hàng
Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc full-time tại trụ sở công ty
Có xe máy và laptop cá nhân
Biết thiết kế ấn phẩm, chỉnh sửa clip
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và làm việc trong lĩnh vực lifestyle (làm đẹp, fasion, wedding,...), chạy Facebook Ads
Tại Công ty TNHH Đầu tư New Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Được tiếp cận với các nhà hàng, cafe nổi tiếng và nhiều thương hiệu trong ngành F&B.
Cơ hội lên team lead
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư New
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
