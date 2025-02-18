Tuyển Nhân viên Marketing Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc

• Quản lý, đào tạo, truyền thông sản phẩm tới đội ngũ phát triển kinh doanh sản phẩm tín dụng và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của Vùng được phân công.

• Phối hợp thiết kế chương trình marketing sản phẩm, trực tiếp xây dựng các chương trình khuyến mại; chương trình thi đua; thúc đẩy cho sản phẩm

• Nghiên cứu thị trường, chân dung khách hàng mục tiêu, từ đó đưa ra các giải pháp, chiến lược để thúc đẩy kinh doanh

• Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm trong quá trình xây dựng và quản trị mục tiêu sản phẩm

• Đóng góp xây dựng, cải tiến quy trình dịch vụ giúp giảm thiểu hồ sơ, thủ tục, tăng chất lượng dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

• Cử nhân trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh

• Am hiểu sản phẩm tín dụng, sản phẩm phân khúc Khách hàng Cá nhân.

• Trên 5 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh ngành Ngân hàng, có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

• Thế mạnh về nghiên cứu thị trường và chân dung khách hàng ưu tiên.

• TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.