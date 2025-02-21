Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C43 - 24 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tìm kiếm các nhà sản xuất vật liệu tiềm năng, nhà cung cấp trong và ngoài nước.

2. Phân tích đàm phán giá hiệu quả, hợp lý.

3. Thiết lập và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp, đánh giá định kỳ các nhà cung cấp.

4. Kiểm soát hàng tồn kho, mua hàng theo nhu cầu và Theo dõi và xử lý đơn đặt hàng, đảm bảo lịch trình giao hàng và thực hiện các thủ tục thanh toán với nhà cung cấp.

5. Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề liên quan đến chi phí, nguồn cung, chất lượng sản phẩm, khiếu nại và yêu cầu bồi thường, chất lượng hàng hóa.

6. Hoàn thiện chứng từ mua hàng: hóa đơn, HĐ, bảng kê... cho kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-35 tuổi tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Sử dụng thành thạo Microsoft office (Excel, Word...)

- Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh + Tiếng Trung

- Cẩn thận, cần cù, chủ động và có ý thức trong công việc,

- Có Kỹ năng chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ chế độ đóng bảo hiểm theo quy định ngay sau thời gian thử việc,

- Thưởng ngày lễ, lương tháng 13

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

- Được đào tạo những kỹ năng mềm cần thiết.

-THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8H10-17H10 (nghỉ trưa 1h), nghỉ 1 thứ 7 trong tháng, 1 ngày phép và 4 chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin