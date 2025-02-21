Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KTS Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH KTS Bình Minh
- Hà Nội: Số 8, Đường CN6, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập kế hoạch nhập hàng, tìm kiếm hàng hóa (vải vóc, máy móc, nguyên vật liệu ngành may mặc,…) nhà cung cấp trong nước và Trung Quốc
Gửi đơn hàng cho nhà cung cấp và theo dõi tiến độ giao hàng
Phối hợp với phòng quản lý chất lượng trong việc quản lý chất lượng NVL đầu vào
Đặt mua NVL mẫu theo yêu cầu của các phòng ban liên quan
Giải quyết các vấn đề liên quan đến NVL với NCC
Duy trì cải tiến liên tục đến giá NVL đầu vào
Theo dõi công nợ với các nhà cung cấp
Tìm thêm các NCC để so sánh chất lượng, giá cả NVL
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng Tiếng Trung, ngành may mặc
Ngoại ngữ: Tiếng Trung thành thạo
Kỹ năng đàm phán tốt, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc khoa học
Phân tích, tổng hợp, đánh giá, lập báo cáo
Tại Công ty TNHH KTS Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hiện đại, cơ hội phát triển cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KTS Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI