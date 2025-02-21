Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KTS Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, Đường CN6, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch nhập hàng, tìm kiếm hàng hóa (vải vóc, máy móc, nguyên vật liệu ngành may mặc,…) nhà cung cấp trong nước và Trung Quốc

Gửi đơn hàng cho nhà cung cấp và theo dõi tiến độ giao hàng

Phối hợp với phòng quản lý chất lượng trong việc quản lý chất lượng NVL đầu vào

Đặt mua NVL mẫu theo yêu cầu của các phòng ban liên quan

Giải quyết các vấn đề liên quan đến NVL với NCC

Duy trì cải tiến liên tục đến giá NVL đầu vào

Theo dõi công nợ với các nhà cung cấp

Tìm thêm các NCC để so sánh chất lượng, giá cả NVL

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành thời trang, may mặc,…..

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng Tiếng Trung, ngành may mặc

Ngoại ngữ: Tiếng Trung thành thạo

Kỹ năng đàm phán tốt, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc khoa học

Phân tích, tổng hợp, đánh giá, lập báo cáo

Tại Công ty TNHH KTS Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,…

Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hiện đại, cơ hội phát triển cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KTS Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin