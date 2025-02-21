Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH bao bì Pavico làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 04, lô TT03, kdt HD Mon, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Triển khai kế hoạch đặt hàng tồn kho, hàng thương mại.

Đàm phán các điều khoản (thanh toán, giao hàng, giá cả...) theo hướng có lợi cho công ty.

Quản lý danh sách nhà cung cấp và giữ mối quan hệ để luôn đảm bảo được nhà cung cấp hỗ trợ tốt nhất.

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, tìm kiếm sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu hàng đặt của nhân viên kinh doanh.

Thực hiện và theo dõi các hợp đồng mua bán do cấp trên giao cho.

Giải quyết các vấn đề sự cố trong, sau mua hàng.

Kiểm tra công nợ, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp. Phối hợp với phòng kế toán triển khai kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.

Kiểm tra đánh giá sự uy tín của các nhà cung cấp, chất lượng hàng hóa nhập về.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc

Tiếng Trung- giao tiếp tốt (trình độ HSK4 trở lên), biết thêm tiếng Anh là một lợi thế

Trình độ Đại học, tốt nghiệp các trường khối kinh tế- tài chính.

Chủ động, trách nhiệm, hợp tác, nhân văn

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn thận, có ý thức cầu tiến học hỏi

Tại Công ty TNHH bao bì Pavico Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-10 triệu + % hoa hồng + thưởng cao + cơ chế rõ ràng (thu nhập trung bình khoảng 15 - 30 triệu).

Được cung cấp nguồn nhà cung cấp nội địa/ quốc tế.

Được đào tạo bài bản nghiệp vụ mua hàng quốc tế, Xuất nhập khẩu, kỹ năng đàm phán chốt đơn với các nhà máy, nhà cung cấp.

Được làm việc trong môi trường đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động.

Tham gia các hoạt động thể thao, hội khỏe và các hoạt động gắn kết nhân sự của công ty

Đi du lịch trong nước và nước ngoài.

Các quyền lợi khác theo luật Lao động và quy định Công ty

