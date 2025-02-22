Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị xala, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

'- Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp (Thiết bị cơ điện dân dụng)

- Đàm phán, thương thảo và lên phương án chi phí tốt nhất cho công ty

- Lập kế hoạch đặt hàng, theo dõi và xử lý đơn hàng

- Xây dựng các mối quan hệ chiến lược với nhà cung cấp để mang lại chính sách giá tốt nhất cho công ty.

- Lên kế hoạch thanh toán và phối hợp với kế toán về các khoản công nợ với nhà cung cấp.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đầu vào

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

'- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Marketing, Kinh Tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại …

- Có kinh nghiệm mua hàng cho các dư án thi công cơ điện

- Thành thạo kỹ năng Office: Word, Excel...

- Trung thực, liêm chính, có trách nhiệm và tận tuỵ với công việc

- Kỹ năng đàm phán, thương thảo

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, giao tiếp

- Năng động, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm trong các công việc được phân công;

- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

- Kinh nghiệm – ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

'- Lương thỏa thuận + Thưởng dự án.

- Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, văn hóa cởi mở và tạo cơ hội phát triển.

- Thưởng, tặng quà vào các dịp lễ, Tết...

- Thâm niên 2 năm được thêm 1 ngày phép năm, ngoài chế độ phép theo quy định.

- Thử việc: tối đa 02 tháng

