Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị xala, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
'- Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp (Thiết bị cơ điện dân dụng)
- Đàm phán, thương thảo và lên phương án chi phí tốt nhất cho công ty
- Lập kế hoạch đặt hàng, theo dõi và xử lý đơn hàng
- Xây dựng các mối quan hệ chiến lược với nhà cung cấp để mang lại chính sách giá tốt nhất cho công ty.
- Lên kế hoạch thanh toán và phối hợp với kế toán về các khoản công nợ với nhà cung cấp.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đầu vào
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
'- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Marketing, Kinh Tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại …
- Có kinh nghiệm mua hàng cho các dư án thi công cơ điện
- Thành thạo kỹ năng Office: Word, Excel...
- Trung thực, liêm chính, có trách nhiệm và tận tuỵ với công việc
- Kỹ năng đàm phán, thương thảo
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, giao tiếp
- Năng động, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm trong các công việc được phân công;
- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.
- Kinh nghiệm – ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
'- Lương thỏa thuận + Thưởng dự án.
- Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, văn hóa cởi mở và tạo cơ hội phát triển.
- Thưởng, tặng quà vào các dịp lễ, Tết...
- Thâm niên 2 năm được thêm 1 ngày phép năm, ngoài chế độ phép theo quy định.
- Thử việc: tối đa 02 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
