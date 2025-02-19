Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 167 Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm các NCC/ đối tác uy tín, đảm bảo chất lượng hàng hóa
- Sử dụng nghiệp vụ mua sắm để đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng, đặt hàng.
- Chuẩn bị và xử lý các chứng từ liên quan xuất nhập khẩu, hải quan, thuế...
- Đảm bảo quy trình thông quan và giao nhận hàng hóa diễn ra đúng tiến độ.
- Theo dõi, cập nhật tình hình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Cập nhật và báo cáo các văn bản, quy định liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Xuất nhập khẩu
• Kỹ năng giao tiếp tốt, Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 01 năm.
• Am hiểu về xuất nhập khẩu
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Internet,...).
• Có kỹ năng mềm và khả năng đàm phán với nhà cung cấp
• Có kiến thức về các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, hải quan...)
• Thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc, chăm chỉ, có ý thức cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu/ tháng
Thưởng hiệu suất công việc
Phụ cấp ăn trưa 30K/ngày
Nghỉ phép, BHXH, Thưởng tháng 13
Review lương 6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 ngách 4 ngõ 167 Phương Mai, P. Phương Mai, Q. Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

