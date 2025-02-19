Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
- Hà Nội: 167 Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm các NCC/ đối tác uy tín, đảm bảo chất lượng hàng hóa
- Sử dụng nghiệp vụ mua sắm để đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng, đặt hàng.
- Chuẩn bị và xử lý các chứng từ liên quan xuất nhập khẩu, hải quan, thuế...
- Đảm bảo quy trình thông quan và giao nhận hàng hóa diễn ra đúng tiến độ.
- Theo dõi, cập nhật tình hình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Cập nhật và báo cáo các văn bản, quy định liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng giao tiếp tốt, Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 01 năm.
• Am hiểu về xuất nhập khẩu
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Internet,...).
• Có kỹ năng mềm và khả năng đàm phán với nhà cung cấp
• Có kiến thức về các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, hải quan...)
• Thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc, chăm chỉ, có ý thức cầu tiến trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất công việc
Phụ cấp ăn trưa 30K/ngày
Nghỉ phép, BHXH, Thưởng tháng 13
Review lương 6 tháng/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
