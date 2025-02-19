Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm các NCC/ đối tác uy tín, đảm bảo chất lượng hàng hóa

- Sử dụng nghiệp vụ mua sắm để đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng, đặt hàng.

- Chuẩn bị và xử lý các chứng từ liên quan xuất nhập khẩu, hải quan, thuế...

- Đảm bảo quy trình thông quan và giao nhận hàng hóa diễn ra đúng tiến độ.

- Theo dõi, cập nhật tình hình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

- Cập nhật và báo cáo các văn bản, quy định liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Xuất nhập khẩu

• Kỹ năng giao tiếp tốt, Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 01 năm.

• Am hiểu về xuất nhập khẩu

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Internet,...).

• Có kỹ năng mềm và khả năng đàm phán với nhà cung cấp

• Có kiến thức về các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, hải quan...)

• Thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc, chăm chỉ, có ý thức cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu/ tháng

Thưởng hiệu suất công việc

Phụ cấp ăn trưa 30K/ngày

Nghỉ phép, BHXH, Thưởng tháng 13

Review lương 6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin