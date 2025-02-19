Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Phối hợp với quản lý giải pháp tìm kiếm sản phẩm phù hợp với mức giá đầu vào tối ưu đáp ứng yêu cầu của Phòng Kinh doanh.

- Triển khai các hoạt động mua sắm cho dự án khi có yêu cầu từ các phòng ban.

- Tìm kiếm, đánh giá đối tác cung cấp dịch vụ giao vận phù hợp; phối hợp với đối tác và quản lý giải pháp lựa chọn phương án đóng gói vận chuyển tối ưu; xác định hàng hóa và áp mức thuế nhập khẩu phù hợp; chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu, bao gồm: bộ tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép yêu cầu khác; theo dõi việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý sự cố của dự án nếu có.

- Phối hợp với Quản lý giải pháp tìm kiếm các đối tác tiềm năng để tối ưu và mở rộng dòng sản phẩm kinh doanh cho Công ty.

- Lập Kế hoạch chi gửi Phòng Tài chính hàng tuần và báo cáo mua sắm gửi Ban giám đốc hàng tháng; Lập kế hoạch tài chính dự án gửi Phòng Tài chính sau khi có mã dự án.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ bản mềm và cứng của hoạt động mua sắm, nhập khẩu.

- Cung cấp thông tin và chứng từ theo yêu cầu của Quản lý dự án.