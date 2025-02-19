Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC)
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp với quản lý giải pháp tìm kiếm sản phẩm phù hợp với mức giá đầu vào tối ưu đáp ứng yêu cầu của Phòng Kinh doanh.
- Triển khai các hoạt động mua sắm cho dự án khi có yêu cầu từ các phòng ban.
- Tìm kiếm, đánh giá đối tác cung cấp dịch vụ giao vận phù hợp; phối hợp với đối tác và quản lý giải pháp lựa chọn phương án đóng gói vận chuyển tối ưu; xác định hàng hóa và áp mức thuế nhập khẩu phù hợp; chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu, bao gồm: bộ tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép yêu cầu khác; theo dõi việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý sự cố của dự án nếu có.
- Phối hợp với Quản lý giải pháp tìm kiếm các đối tác tiềm năng để tối ưu và mở rộng dòng sản phẩm kinh doanh cho Công ty.
- Lập Kế hoạch chi gửi Phòng Tài chính hàng tuần và báo cáo mua sắm gửi Ban giám đốc hàng tháng; Lập kế hoạch tài chính dự án gửi Phòng Tài chính sau khi có mã dự án.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ bản mềm và cứng của hoạt động mua sắm, nhập khẩu.
- Cung cấp thông tin và chứng từ theo yêu cầu của Quản lý dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI