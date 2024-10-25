Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HYBRID
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HYBRID

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng;
• Thăm hỏi, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng;
• Hỗ trợ Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng
• Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam giới, Cao > 1m7
• Trình độ Cao đẳng trở lên;
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt; có kỹ năng xử lý tình huống; chủ động trong công việc.
• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm thị trường, biết sử dụng các phần mềm thiết kế xây dựng;

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HYBRID Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 7-12 triệu + Hoa hồng. Thu Nhập Từ 12-20 Triệu
• Thời gian làm việc các ngày trong tuần, nghỉ chủ nhật.
• Tham gia chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định.
• Cơ hội phát triển kỹ năng, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HYBRID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sàn thương mại,dịch vụ tầng 01(CT2A-1-2.1) toà nhà CT2A- Dự án khu nhà ở Quận Hoàng Mai thuộc ô đất quy hoạch C11/ODK2 Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

