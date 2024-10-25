Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng;

• Thăm hỏi, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng;

• Hỗ trợ Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng

• Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam giới, Cao > 1m7

• Trình độ Cao đẳng trở lên;

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt; có kỹ năng xử lý tình huống; chủ động trong công việc.

• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm thị trường, biết sử dụng các phần mềm thiết kế xây dựng;

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HYBRID Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 7-12 triệu + Hoa hồng. Thu Nhập Từ 12-20 Triệu

Thu Nhập Từ 12-20 Triệu

• Thời gian làm việc các ngày trong tuần, nghỉ chủ nhật.

• Tham gia chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định.

• Cơ hội phát triển kỹ năng, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HYBRID

