Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện EMCAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14/27 Hoàng Dư Khương P12 Quận 10 TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

· Đẩy các từ khoá về dịch vụ lên top 10 google, đây các từ khoá ảnh hưởng tới thương hiệu xuống trang 3 trở đi của Bệnh viện Emcas

·

Đẩy các từ khoá về dịch vụ lên top 10 google, đây các từ khoá ảnh hưởng tới thương hiệu xuống trang 3 trở đi của Bệnh viện Emcas

· Tối ưu bài viết chuẩn seo, bài viết quảng cáo trên website

Tối ưu bài viết chuẩn seo, bài viết quảng cáo trên website

· Quản lý nội dung trên website.

Quản lý nội dung trên website.

· Nghiên cứu từ khóa và xu hướng thị trường để tối ưu hóa hiệu quả SEO.

Nghiên cứu từ khóa và xu hướng thị trường để tối ưu hóa hiệu quả SEO.

· Tối ưu hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm (SEO), tăng cường sự hiện diện trực tuyến và thu hút lưu lượng truy cập đến website và các kênh truyền thông xã hội.

Tối ưu hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm (SEO), tăng cường sự hiện diện trực tuyến và thu hút lưu lượng truy cập đến website và các kênh truyền thông xã hội.

· Phối hợp với team media, designer để tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút người dùng.

Phối hợp với team media, designer để tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút người dùng.

· Đo lường và phân tích hiệu suất của nội dung trên các kênh truyền thông.

Đo lường và phân tích hiệu suất của nội dung trên các kênh truyền thông.

· Cập nhật liên tục với các xu hướng mới nhất trong content SEO.

Cập nhật liên tục với các xu hướng mới nhất trong content SEO.

· Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

·Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 2 năm

·

· Hiểu biết sâu về SEO (On-page, Off-page, Technical SEO) và thành thạo công cụ SEO (Google Analytics, As, SEMrush).

· Có khả năng xây dựng backlink, guest posting, và các phương pháp SEO Off-page khác.

·Có kỹ năng phân tích dữ liệu, làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện EMCAS Thì Được Hưởng Những Gì

·Thu nhập: Từ 15-18tr+ thưởng năng suất

·

·Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, team building đầy đủ theo quy định.

·Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện EMCAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin