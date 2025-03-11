Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 20 Phan Đình Giót,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản trị và lên định hướng phát triển website
- Thực hiện tối ưu hóa website đối với các công cụ tìm kiếm.
- Phân tích, tìm kiếm từ khóa và lên chiến lược từ khóa phù hơp với tình trạng Công ty.
- Lập kế hoạch và triển khai viết nội dung từ khóa cho website.
- Viết bài chuẩn SEO đăng lên website.
- Tối ưu on-page, offpage cho website.
- Xử lý các công việc khác theo yêu cầu từ cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT, Marketing, thương mại điện tử hoặc chuyên ngành khác… .
- Giới tính: Nam/Nữ (2003 - 1997).
- Kinh nghiệm: Hơn 01 năm kinh nghiệm SEO Marketing.
- Sử dụng tốt các công cụ SEO, Kỹ thuật SEO, các thủ thuật SEO, Marketing Online.
- Có khả năng làm việc nhóm, kết nối với đồng nghiệp.
- Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn.
- Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 đồng.
- Phụ cấp giữ xe
- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty.
- Lương tháng 13
- Nghỉ 12 ngày phép năm
- Thưởng Lễ, Tết, 8/3, 30/4, 2/9,……
- Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Phan Đình Giót, Phường 2, QuậnTân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

